Malore per l'ex regina del Belgio Paola: non è in pericolo vita

Sono ore d'ansia per la regina Paola del Belgio, colpita da un malore nella notte tra martedì e mercoledì, mentre si trovava a Venezia. L'ex sovrana sarà rimpatriata nel pomeriggio. L'81enne moglie di re Alberto ha avuto un disturbo neurologico transitorio; secondo fonti del palazzo reale la situazione sia sotto controllo e la regina Paola non sia in pericolo di vita.

La regina, secondo quanto si è appreso, era a Venezia in visita privata quando, nella notte, ha avuto un malore preoccupando le persone che stavano con lei che hanno quindi chiamato il 118. Portata d'urgenza in ospedale la regina Paola, che è stata sempre cosciente, è stata sottoposta a Tac e agli altri esami di rito e trasferita al reparto di neurologia, in una camera singola, tenuta sotto osservazione per tutto il tempo.

