Catania, sequestrate 700 uova in stato di decomposizione ma vendute per fresche

I carabinieri del Nas hanno sequestrato settecento uova in stato di decomposizione ma vendute per fresche a Catania, in un punto vendita di una catena internazionale di supermercati. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di un consumatore. Le uova, esposte nei banconi di vendita al pubblico in confezioni di diverso formato, erano rotte, imbrattate e invase da larve di insetti.

I militari hanno fatto intervenire d'urgenza personale medico - veterinario dell'Asp e disposto, per evitare l'accesso ai clienti, la chiusura immediata delle corsie del reparto di vendita, tenuto conto della grave contaminazione rilevata. Il legale responsabile del punto vendita è stato denunciato per aver commercializzato alimenti non idonei al consumo umano.

