Il maltempo si abbatte sulla Sardegna: morta una donna, evacuate decine di persone

Sardegna in stato di emergenza dopo la bomba d'acqua che ieri ha colpito il sud dell'isola. Le piogge continuano a battere incessantemente e i residenti sono costretti a rimanere barricati in casa. Rimarranno chiusi oggi gran parte degli uffici, delle strutture private e le scuole.

Durante la notte, dopo una breve tregua, è tornato a piovere soprattutto a Cagliari e le zone limitrofe. A farne le spese una donna 45enne di Assemini, Tamara Maccario, che si trovava in auto in località Sa Traia, insieme alla famiglia e che è stata trovata morta: il marito è stato ritrovato in aperta campagna, così come le tre figlie, ma non c'erano notizie. La sua auto è stata trovata vuota nella zona di via Salicornia ad Assemini. Il corpo è stato trovato alla foce del canalone, più a valle rispetto al luogo dove è stata recuperata l’auto della sua famiglia. Il ritrovamento è stato fatto da alcune persone che hanno chiamato i soccorsi.

Intanto la Protezione Civile fa sapere che sono salite a 70 le persone evacuate nel sud dell'Isola. Messi in salvo una donna incinta, due disabili e tre persone in campagna.

Il maltempo mette in ginocchio la Sardegna: le foto dei danni Un ponte in procinto di crollare nelle campagne di Uta a pochi chilometri da Cagliari Situazione critica Auto sommersa Ruspe al lavoro Ingenti i danni Uno dei ponti crollati sulla Ss 195 tra Cagliari e Capoterra in cui sono intervenuti gli operai Anas, 11 ottobre 2018. ANSA/ FABIO MURRU La strada consortile che collega la Sp2 all’area industriale di Macchiareddu allagata dalle forti piogge La strada consortile che collega la Sp2 all’area industriale di Macchiareddu allagata dalle forti piogge, 11 ottobre 2018. ANSA/FABIO MURRU Tanti i disagi Un altra immagine del ponte in procinto di crollare

Allagamenti in strade e scantinati a Pirri, periferia di Cagliari, ma anche in viale Poetto, a Marina Piccola e sull'asse Mediano. Una corsia della Statale 131 di Monastir è completamente allagata mentre Capoterra è isolata, dopo la chiusura della Statale 195, dove a causa dell'acqua è crollato parte di un importante ponte di collegamento. Non è migliore la situazione tra Assemini e Sestu e tra San Vito e Castiadas. C'è preoccupazione anche per un ponte tra Muravera e Villaputzu a causa di un torrente che si ingrossa con l'aumentare delle piogge e per la diga del Cixerri.

Il maltempo ha causato innumerevoli disagi ai residenti a causa della chiusura di cinque strade principali. Si tratta della strada provinciale 4 Sestu-San Sperate e la Sestu-Assemini; nel Comune di Uta la strada provinciale n.1; la strada statale 195 dal Km 9,0 al Km 11,0 per il crollo della carreggiata; nel Comune di Capoterra la strada comunale dalla rotatoria sulla statale 195 al centro abitato; nel Comune di Castiadas la strada provinciale n.20. Intanto nella strada statale 554 cagliaritana si segnalano lunghe code e la carreggiata è completamente allagata.

"La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di criticità elevata prevista sino alla mezzanotte di domani, giovedì 11 ottobre - scrive su Facebook il sindaco di Cagliari Massimo Zedda - su Cagliari, sui Comuni della Città metropolitana (Quartu Sant'Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta)".

