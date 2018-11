Investito da un treno mentre inseguiva un ladro: morto un carabiniere in sevizio a Caserta

Un vice-brigadiere di 34 anni in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della

Compagnia di Caserta è morto investito da un treno mentre inseguiva un presunto ladro, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Caserta.

Il militare, in abiti borghesi, non si è accorto dell’arrivo del treno ed è stato travolto all’altezza di via Ferrarecce, in pieno centro cittadino. Con lui sembra ci fossero altri colleghi. Sul posto gli agenti della

Polizia Ferroviaria. Il carabiniere era sposato e aveva due figli.

