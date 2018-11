Teme il pignoramento della casa e spara: anziano di 91 anni uccide un perito

E’ morto in ospedale l’uomo ferito a colpi di pistola a Portacomaro d’Asti. Si tratta di un perito incaricato di valutare l’abitazione dell’anziano che ha fatto fuoco per un eventuale pignoramento. La vittima è stata colpita al petto da almeno due colpi di pistola sparati dall’anziano proprietario dell’abitazione, Dario Cellino di 91 anni, che è stato fermato dai carabinieri. L’uomo viveva in condizioni di degrado con la figlia di 57 anni.

Sul posto i carabinieri di Asti, costretti a fare irruzione dell’abitazione dell’anziano, che è stato bloccato.

© Riproduzione riservata