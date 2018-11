Ennio Fantastichini ricoverato in rianimazione al Federico II di Napoli

Sono ore d'ansia per Ennio Fantastichini. L'attore originario di Galliate, in provincia di Viterbo, è stato ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli per una polmonite.

L'attore, classe 1955, vanta una lunga carriera sul grande schermo e in tv. Tra i suoi film più importanti spiccano: 'Porte aperte' di Gianni Amelio, 'Ferie d'agosto' di Paolo Virzì e 'Saturno Contro' di Ferzan Ozpetek.

