Migranti, tragedia sulle coste di Sardegna

Nuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo, nei pressi della Sardegna. Sarebbero stati 13 gli algerini, secondo quanto hanno riferito tre persone soccorse, a bordo di un barchino naufragato al largo dell’Isola del Toro, vicino a Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna.

Oltre a un cadavere recuperato in mare, come riporta l'Ansa, vi sarebbero nove migranti dispersi. La barca era in avaria e secondo quanto dichiarato dai tre alla Capitaneria di porto alcuni dei migranti si sono tuffati in mare, mentre i tre sono rimasti sul barchino.

