"Affari con Messina Denaro", confisca da 1,5 miliardi all'ex patron di Valtur Il personaggio

Da muratore di Castelvetrano a capo dell'impero multimilionario del turismo nel sud Italia, in particolare fra Sicilia e Calabria. Dietro Carmelo Patti, però, ex patron di Valtur, deceduto due anni fa, ci sarebbe stato Matteo Messina Denaro, il superlatitante di mafia, concittadino di Patti.

Da qui il provvedimento della Dia di Palermo che ha bloccato beni da 1,5 miliardi di euro legati all'imprenditore trapanese.

L'operazione, considerata uno dei procedimenti più rilevanti nella storia giudiziaria italiana, sarà illustrata oggi dal direttore della Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale.

Lo Stato mette le mani su beni fra Sicilia e Calabria della vecchia Valtur e che sono già in amministrazione straordinaria: Punta Fanfalo a Favignana; Isola Capo Rizzuto a Crotone; Kamarina, in provincia di Ragusa, il Golf club Castelgandolfo; un panfilo a vela in legno di 21 metri, la “Valtur Bahia”. Tre strutture alberghiere che in realtà hanno già chiuso i battenti.

Ma nel provvedimento di confisca ci sono anche beni appezzamenti di terreno per circa 400 ettari, 25 società di capitali (attive nel cablaggio di componenti elettrici per autovetture, nel comparto turistico-alberghiero, nel campo finanziario e nel settore immobiliare), quote in partecipazioni societarie, tre Resort, un Golf Club, 400 ettari di terreno (ubicati nei comuni di Robbio, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Favignana, Mazara del Vallo, Marettimo, Isola di Capo Rizzuto, Ragusa e Benevento), 232 immobili (tra abitazioni, magazzini e opifici), un’imbarcazione in legno di 21 mt denominata Valtur Bahia (iscritta nei Registri del Porto di Londra ed ora in disarmo, ormeggiata nel porto di Mazara del Vallo), rapporti bancari e disponibilità finanziarie in corso di quantificazione.

In particolare, sono interessate dal provvedimento le seguenti società:

- CABLELETTRA Spa, con sede a Vigevano, e le sue unità locali di Limatola, Melfi (PZ), Roma, Torino e Castelvetrano;

- CABLACAR Srl, in scioglimento e liquidazione, con sede a Vigevano, e le sue unità locali di Robbi;

- ELETTRO MODULI DI BUFFOLINO MARIA LUCIA & C. S.n.c, con sede a San Marco Evangelista;

- CO.INVEST - COMPAGNIA INVESTIMENTI IMMOBILIARI Srl, con sede a

Vigevano (PV), e la sua unità locale di Robbio.

- VALTUR Spa, in amministrazione straordinaria, con sede Milano, e le sue unità secondarie in Marocco e Tunisia:

- MEDITERRANEO VILLAGES Spa, con sede a Milano;

- COSTA VERDE Srl, con sede Milano;

- TORRE PIZZO INVESTIMENTI Srl, con sede Milano;

- FINANZIARIA CABLE Srl, con sede a Vigevano;

- FINANZIARIA TURISTICA Srl, con sede a Vigevano;

- IMMOBILIARE MILANO 5 Srl, con sede a Milano;

- SCV Srl, con sede a Menzel Jemil (Tunisia);

- CABLE INTERNATIONAL S.A., con sede a Lussemburgo;

- PONTI E STRUTTURE SARDEGNA Srl - P.S.S. Srl - in scioglimento e liquidazione, con sede a Milano;

- MULTICASA UNO Srl - in liquidazione, con sede a Milano;

- VALTUR RESORTS Spa in amministrazione straordinaria (già VALTUR CASA Spa), con sede a Milano;

- GIRAUDI Srl, con sede a Milano;

- VILLAGGIO DEGLI ATLETI Srl, con sede a Milano;

- VILLAGGIO DI OSTUNI Srl, con sede a Milano;

- VILLAGGIO DI MARILLEVA Srl, con sede a Milano;

- VEDETTE VIAGGI Srl, con sede a Milano;

- F.IM.E.C. Srl - in liquidazione, con sede a Vigevano;

- LOGISTIC CENTER Srl, con sede a Vigevano, e le sue unità locali di Pignataro Interamna, Robbio;

- CASTELGANDOLFO Spa, con sede a Milano;

- HOLDING TURISTICA ITALIANA Srl, con sede a Vigevano; le quote di partecipazione:

- detenute da PATTI Carmelo nella società OLIO & OLIVA Srl;

- detenute dalla SICAV S.r.l. nella società ex VALTUR;

- detenute dalla Società ImmobiliareM.M. S.r.l. nella società ex VALTUR.

E i villaggi turistici-alberghi e le strutture sportive:

- Resort PUNTA FANFALO in Favignana;

- Resort CAPO RIZZUTO in Isola di Capo Rizzuto;

- Resort KAMARINA in Ragusa;

- Golf CASTELGANDOLFO con sede an Roma.

