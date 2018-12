E’ stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone.

Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei Minorenni.

Panico nella notte in una discoteca dell'Anconetano, 6 morti e decine feriti: le foto Questa è la situazione che hanno trovato i vigili del fuoco una volta arrivati sul posto Corpi a terra, numerosi feriti e tantissima paura per un evento le cui cause sono ancora da accertare Pare che a causare la calca sia stato il malfunzionamento di una porta d’emergenza Tra le persone che hanno perso la vita anche una mamma che aveva accompagnato la figlia in discoteca Nel locale si sarebbe dovuto esibire il rapper Sfera Ebbasta

Tragedia in una discoteca dell'Anconetano: il video della caduta della balaustra

