Il dramma della discoteca di Corinaldo: gli indagati sono otto

Oltre al minorenne che avrebbe spruzzato lo spray in discoteca, altre 7 persone sono indagate nell’inchiesta per la morte di sei persone nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona.

Si tratta, hanno spiegato i pm, dei tre titolari della società che gestisce la discoteca e dei quattro proprietari dell’immobile.

«Abbiamo a che fare con un episodio plurimo in cui la morte è stata la conseguenza di una o più cause». Lo ha spiegato la pm minorile di Ancona Giovanna Lebboroni, secondo la quale nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove sono morte sei persone nella calca, c'è stato uno «spargimento molto diffuso» della sostanza urticante che si è avvertito «molto in larghezza e in altezza».

