Inter-Napoli, morto il tifoso nerazzurro travolto dal van: due arresti

È morto Daniele Belardinelli, il tifoso 35enne dell'Inter investito da un van prima della partita Inter-Napoli di ieri sera al Meazza. La notizia è stata confermata dalla Questura. Secondo una ricostruzione ancora ufficiosa, il tifoso dell'Inter originario di Varese è stato investito da un van, prima dell'incontro, a conclusione di scontri tra tifosi in via Novara intorno alle 19.30.

Un van con a bordo i supporter del Napoli sarebbe stato bloccato e attaccato da ultras nerazzurri armati di mazze e catene. Gli occupanti del van sono scesi dal veicolo ed è nata una rissa. Un tifoso del Napoli è stato accoltellato in modo lieve ad un fianco ed altri hanno riportato contusioni. Il tifoso nerazzurro sarebbe stato investito mentre il van si stava allontanando dalla zona dei tafferugli. L'uomo, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi era stato ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico che non è servito a salvargli la vita.

Sono due i tifosi dell'Inter arrestati in relazione agli scontri, mentre un terzo è già stato identificato. Gli agenti della Digos hanno eseguito numerose perquisizioni a carico di supporter interisti e del Varese. Lo ha spiegato il questore Marcello Cardona secondo cui erano "oltre 100" gli ultras interisti, ma tra loro vi erano anche supporter del Varese e del Nizza, che prima dell'incontro Inter-Napoli hanno preso d'assalto pulmini con a bordo tifosi partenopei.

Oltre al tifoso interista rimasto ucciso, vi sono 4 tifosi napoletani che hanno riportato ferite da taglio e contusioni negli scontri precedenti l'incontro Inter-Napoli. L'investimento e il ferimento dei 4 napoletani sono trattati in modo distinto. I due interisti già arrestati sono accusati di rissa aggravata mentre si sta lavorando per identificare chi era alla guida del suv che sarebbe estraneo agli incidenti.

"Chiederò al comitato per l'ordine pubblico il blocco delle trasferte dei tifosi dell'Inter per tutta la stagione, e la chiusura della curva dell'Inter a San Siro fino al 31 marzo 2019", ha dichiarato il questore di Milano, Marcello Cardona, intervenuto in conferenza stampa.

