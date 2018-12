Sangue sulle strade, dicembre nero in Sicilia e Calabria

E' stato un mese di dicembre nero sul fronte degli incidenti che hanno macchiato di sangue le strade di Sicilia e Calabria.

Tanti, davvero troppi i morti, dagli anziani, l'ultimo proprio ieri a castrovillari, sino ai bambini, come nel caso del piccolo di sette anni finito sotto le ruote del trattore del padre a Bovalino.

Numeri che hanno volti e nomi e che sembrano andare in controtendenza rispetto ai dati Istat relativi al primo semestre 2018. In quel caso la percentuale dei morti si è attestata a -8 per cento rispetto all'anno precedente e -3 per cento per quanto riguarda i feriti.

Incidenti stradali, le immagini degli scontri in Sicilia e Calabria Il papà lo travolge col trattore, bimbo di sette anni muore a Bovalino Incidente sulla Strada dei Due Mari, muore la donna di Lamezia coinvolta nello scontro Incidente fra due auto e un furgone, nello scontro muore un uomo fra Settingiano e Marcellinara Incidente a Rosarno, scontro frontale pullman-auto: morti coniugi di Seminara Incidente nella notte a Simeri Crichi, morti due ragazzi di 18 e 19 anni: grave una terza persona Pauroso scontro fra auto e moto a Messina Il centauro si è salvato

A Rosarno, un terribile scontro di un'auto contro un pullman, è costato la vita a due coniugi di Rosarno. Guida a folle velocità, spesso, ma anche il caso, come l'impatto che è costato la vita a una dottoressa di Letojanni.

Sempre a dicembre, nello scontro tra due auto e un furgone, in Calabria, ha perso la vita un giovane di trentadue anni.

E' il 20 dicembre quando due ragazzi di 18 e 19 anni perdono la vita in un impatto impressionante a Simeri Crichi. La strada dei Due Mari, in Calabria, è stata palcoscenico di un'altra vittima, una donna che inizialmente sembrava soltanto ferita.

