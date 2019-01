Gelo al Sud, fiocchi di neve dalla Calabria a Messina: ecco i piani d'emergenza

Il grande freddo è arrivato in Calabria e in Sicilia. L'ondata di gelo che sta colpendo il Sud ha fatto precipitare le temperature portando con sé anche i primi fiocchi di neve. A Messina ha già nevicato sui Nebrodi e sui Peloritani, ma secondo gli esperti ci sono alte probabilità che questo accada anche a bassa quota, in centro e lungo le coste.

Stamattina a Messina si è svolto un tavolo tecnico in prefettura, presieduto dal dottor Carmelo Musolino, a cui hanno partecipato l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, rappresentanti e responsabili degli uffici Anas, vigili del fuoco, dipartimento regionale di Protezione civile, i corpi di polizia municipale e della Città metropolitana, l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste, carabinieri, guardia di finanza, polizia stradale, Asp, Cas e 118.

Si è discusso a lungo delle possibili criticità da affrontare e delle soluzioni per fronteggiare eventuali emergenze. A Palazzo Zanca invece l'amministrazione e le associazioni di volontariato si sono attivate per aiutare i senza tetto che si trovano spesso a dormire in strada: raddoppiati i posti letto nei ricoveri abituali, inoltre i volontari sono pronti a dare sostegno ai clochard che volessero restare all'aperto.

A causa dell’abbondante nevicata che ha interessato la Strada provincia 50 bis di Dinnammare, la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina ha disposto, con ordinanza, la chiusura temporanea della strada dal km2+00, da Musolino fino al Santuario di Dinnammare. Il transito sino al tratto summenzionato sarà consentito ai mezzi muniti di catene da neve o di pneumatici invernali. Apposita segnaletica locale di chiusura al transito è stata posizionata sul posto e la chiusura viene presidiata da personale dell’ente.

Mobilitazione anche a Crotone, dove presso il Centro operativo comunale di Protezione civile si è svolta una riunione per l'emergenza gelo dei prossimi giorni. La Croce Rossa allestirà già da stanotte una struttura in via Stazione con 25 posti per i senza tetto, altri 40 posti saranno disponibili presso la Foresteria mentre si arriverà fino a cento posti presso il Coc nel quartiere di Tufolo.

Le previsioni: tra oggi e domani l'ondata di freddo raggiungerà il livello più critico, prevista neve sulla Calabria ionica e a quote molto basse anche in Sicilia, con temperature massime tra 3 e 8 gradi. La situazione migliorerà a partire da sabato con temperature in lieve rialzo, domenica ancora tempo instabile e possibili nevicate ma con massime che potranno raggiungere i 13 gradi.

© Riproduzione riservata