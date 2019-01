Architetto di 30 anni sparito da tre settimane in Burkina Faso, era con un'amica canadese

Era partito per l’Africa spinto dalla voglia di fare qualcosa per i più poveri tra i poveri ma non è mai arrivato in Togo dove si era impegnato a dare una mano per la costruzione di un villaggio. Luca Tacchetto, architetto padovano di 30 anni, è scomparso mentre in macchina attraversava il Burkina Faso e dal 15 dicembre non si hanno più notizie né di lui nel della sua compagna di viaggio, la canadese Edith Blais, 34 anni.

Dalla famiglia, chiusa nel silenzio dell’attesa, solo una frase: «Sono ore d’angoscia». Costante il contatto con la Farnesina che segue la vicenda lavorando in stretto raccordo con l'Ambasciata d’Italia ad Abidjan, in Costa d’Avorio, competente tra l’altro per il Burkina Faso. Fonti del ministero degli Esteri confermano che l’Ambasciata è intervenuta fin dal primo momento presso le autorità locali perché fossero attivate tutte le ricerche del caso, e che fornisce alla famiglia informazioni aggiornate e ogni altra possibile assistenza.

Nessuna ipotesi finora sulle cause della scomparsa. L’unico a dire qualcosa in più è Innocente Marangon, sindaco di Vigonza, cittadina in provincia di Padova della quale è originario Tacchetto. «Ho saputo della sua scomparsa qualche giorno fa, ma avevo mantenuto il più stretto riserbo perché così voleva la famiglia», ha detto, raccontando che l’architetto «era partito per l’Africa per fare un’esperienza di missione e volontariato, insieme a una ragazza, Edith Blais, che aveva conosciuto in Canada durante l’Erasmus».

I due avrebbero dovuto raggiungere il Togo dove risiedeva una coppia di amici conosciuti in un precedente viaggio e ai quali il ragazzo aveva promesso un aiuto per la costruzione di un villaggio per la popolazione più disagiata. Un viaggio complesso. Secondo alcune testimonianze, Luca ed Edith erano partiti in macchina dall’Italia ai primi di dicembre, avevano oltrepassato lo Stretto di Gibilterra per approdare in Marocco e proseguire poi lungo la dorsale atlantica. Poi le notizie si fanno confuse.

Ieri un appello di un’amica su Facebook ne denunciava la scomparsa da Bobo-Dioulasso in Burkina Faso, mentre si dirigevano in macchina verso la capitale Ouagadougou. Le ultime foto postate da Edith il 15 dicembre mostrano i due sorridenti e abbracciati e, nell’album Africa, selfie e scatti del viaggio. In una delle immagini si vede il ragazzo alla guida di una Renault blu lungo una pista nel deserto.

«Avevo visto Luca poco prima della partenza, gli avevo fatto un grosso in bocca al lupo per questa splendida avventura», spiega ancora Marangon che è succeduto al padre di Luca, Nunzio, come sindaco di Vigonza. «Ora siamo tutti in apprensione - aggiunge - Nunzio è un caro amico, ci bastano poche parole per capirci, so che stanno facendo tutto il possibile per avere notizie, non ci resta che sperare che arrivino presto».

