Battisti giunto a Roma, al Colosseo striscione con la richiesta di amnistia

E’ atterrato presso l’aeroporto militare di Ciampino l’aereo, un Falcon 900 LX, con a bordo Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac espulso dalla Bolivia e che sconterà la pena dell’ergastolo in Italia.

Il terrorista dei Pac, dopo il suo arrivo a Ciampino, verrà «portato nel carcere romano di Rebibbia.

Uno striscione con scritto «Battisti libero, amnistia per i compagni, noi resistiamo», è apparso nella tarda serata di ieri su ponte degli Annibaldi, di fronte al Colosseo, a Roma. Sul posto la polizia che ha rimosso lo

striscione lungo due metri per due. Accanto alla scritta, fatta con vernice rossa, anche una stella a cinque punte. La polizia indaga per risalire agli autori dello striscione, al vaglio le telecamere della zona.

Battisti, dall'arresto in Bolivia al carcere di Rebibbia: il fotoracconto Cesare Battisti sale a bordo dell’areo che lo riporterà in Italia Cesare Battisti a bordo dell’areo che lo ha riportato in Italia Cesare Battisti si prepara a salire a bordo dell’areo L’aereo usato per l’estradizione di Battisti L’arrivo di Battisti in Italia Il Falcon 900 del Governo italiano con a bordo l’ex terrorista Cesare Battisti L’ex terrorista Cesare Battisti arrestato in Bolivia L’ex terrorista Cesare Battisti arrestato in Bolivia, in una foto pubblicata sul profilo Twitter della Polizia Il passaporto di Cesare Battisti in una foto rilasciata dalla Polizia Un fermo immagine tratto da un video della Polizia mostra l’ex terrorista Cesare Battisti prima dell’arresto

Oggi, nella Sala Stampa di Palazzo Chigi, si svolgerà una conferenza stampa con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Matteo Salvini e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sull'arresto di Cesare Battisti.

Il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Interno faranno il punto anche sull'incontro di questa mattina con il Commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

