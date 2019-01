Uccisa da un boccone avvelenato la cagnetta di Susanna Tamaro

«Pimpi è morta ieri, uccisa da un boccone avvelenato. Era con me da appena sei mesi. Addio, piccolo raggio di luce, meraviglioso arcobaleno che hai allietato un tempo purtroppo così breve». Così la scrittrice Susanna Tamaro ha annunciato su Facebook la morte della sua cagnetta.

«Ti ho cercata a lungo e, alla fine, ti ho trovata dietro le sbarre di un canile - ha raccontato la scrittrice sul social network -. Per un mese, come la Volpe con il Piccolo Principe, sono venuta a trovarti con regolarità perché volevo essere certa che la gioia che provavo io nel vederti la provassi anche tu. E alla fine, quando ti ho portato a casa, è stato subito un grandissimo amore. Eri intrepida, ma mai fanatica, allegra e ubbidiente, amavi i cani, i gatti, i bambini. Amavi il mondo intero e i tuoi occhi osservavano il mondo con inesausta curiosità».

«Avresti dovuto essere il cane della mia vecchiaia - ha concluso Tamaro -, piano piano, con gli anni, avremmo rallentato il passo insieme e poi, un giorno ci saremmo seduti sulla panca davanti casa e avremmo visto il sole tramontare, consapevoli che, oltre il tramonto del giorno, quello sarebbe stato anche il tramonto della nostra vita. Nei lunghi anni di compagnia, con la tua gioiosa felicità saresti stata l’antidoto naturale all’inevitabile malinconia del passare degli anni. Ma purtroppo non è stato così».

Siamo vicini a Susanna Tamaro, chiediamo indagini approfondite per colpire i responsabili dell’avvelenamento del suo cane Pimpi. Occorre una legge ad hoc per contrastare la piaga dei bocconi avvelenati: l’Ordinanza del Ministero della Salute non basta più a contrastare un fenomeno sempre più diffuso, Governo e Parlamento facciano in fretta!" Con queste parole la ong animalista LAV (Lega anti vivisezione) esprime solidarietà alla scrittrice, la cui cagnetta è stata vittima di un avvelenamento. «Alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati - prosegue la Lav - sono attualmente depositate con la nuova Legislatura due proposte di legge, Frassinetti e altri (FdI) e Brambilla (FI), entrambe positive, ma per le quali non è ancora iniziato l’esame».

La Lav chiede la pena della reclusione anche per lo spargimento di bocconi avvelenati; l’aumento della pena, ora da quattro mesi a due anni, elevandola da due a quattro anni; il reato di «strage di animali» dove si attenta alla vita di più animali, con la reclusione fino a sette anni; l’interdizione della caccia e della pastorizia nel raggio di un chilometro quadrato dal rinvenimento del boccone avvelenato o dell’animale ucciso; il ritiro della licenza di attività commerciale o venatoria per l’eventuale responsabile condannato; regole più stringenti per la vendita e la detenzione di sostanze velenose; precisi compiti per sindaco e prefetto. Secondo la ong «il Governo si è impegnato nel suo 'Contratto del cambiamentò alla revisione e l’inasprimento delle leggi attuali riguardanti i reati ambientali e quelli nei confronti degli animali». La Lav quindi «sollecita i Ministri della Giustizia Bonafede, dell’Ambiente Costa e della Salute Grillo a impegnarsi per realizzare subito questa legge».

