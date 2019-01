Ryanair, nome sbagliato sulla carta d'imbarco: passeggeri del volo Catania-Roma restano a terra

Prenotare con anticipo un volo Ryanair può essere molto conveniente: da Catania a Roma, acquistando il biglietto con qualche mese di anticipo, può costare solo poche decine di euro. Peccato, però, che se si è scelto il semplicissimo check in on line approfittando della possibilità offerta dalla compagnia di effettuare l’accesso rapidamente tramite il proprio profilo Facebook c’è il rischio di essere... lasciati a terra all’imbarco!

È quello che è successo ad alcuni passeggeri in partenza oggi pomeriggio da Roma a Catania con il volo delle 13:35, per il quale a quell’orario sono iniziate le operazioni di imbarco, con ampio ritardo. Chi effettua il check in on line con l’app, infatti, sebbene abbia acquistato un biglietto che non presenta alcuna irregolarità si ritrova sulla propria carta di imbarco il nome che risulta sul proprio social network, che può non essere identico al primo.

Vi chiederete dunque, non è possibile in questo caso chiedere semplicemente il rilascio di una nuova carta di imbarco in aeroporto? Ebbene, secondo le addette all’imbarco del volo di oggi pomeriggio, no! E infatti un gruppo di passeggeri è rimasto a terra, pur avendo pagato regolarmente i biglietti. E sta succedendo spesso. L’addetto alla biglietteria della stessa compagnia, tuttavia, alla richiesta di chiarimenti da parte dei passeggeri, si stupisce che agli stessi non sia stata nemmeno offerta la possibilità di rilascio di una nuova carta di imbarco in aeroporto.

