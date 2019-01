'Ndrangheta in Valle d'Aosta, noto avvocato arrestato per cessione di droga

Sarebbe coinvolto nella cessione di mezzo chilo di droga l’avvocato Carlo Maria Romeo, del foro di Torino, arrestato nell’ambito dell’inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d’Aosta.

Il noto legale, come riporta l'Ansa, avrebbe fatto da intermediario nella cessione dello stupefacente tra Bruno Nirta, presunto boss della locale di 'ndrangheta di Aosta, e Bruno Trunfio, ex assessore di Chivasso (Torino), condannato per associazione mafiosa nel processo Minotauro.

L’avvocato Romeo è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale, concorso in estorsione e concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. L’avvocato, sempre secondo l’accusa, si era attivato per avvisare l’organizzazione del rischio derivante dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

