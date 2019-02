Milano, bimba di 3 anni cade dal quarto piano: la sorella la salva prendendola al volo

Ha del miracoloso il salvataggio di una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano.

La piccola è stata presa dalla sorellina di 13 anni che si trovava nel cortile e, in questo modo, non ha avuto gravi conseguenze tanto che, ricoverata all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, non è in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione degli agenti della questura, la bambina, giocando con la chiave, era rimasta chiusa in bagno in casa di alcuni parenti. La sorellina le ha detto di gettare la chiave dalla finestra mentre lei sarebbe scesa a prenderla. La piccola, buttando la chiave, si è sporta dalla finestra ed è precipitata.

Sotto, però, c'era la sorellina che è riuscita ad afferrarla. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno soccorso la bambina e l’hanno portata in ospedale.

