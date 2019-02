Migrante sventa una rapina in un supermercato a Gallipoli e il titolare lo assume

Richard, il 33enne nigeriano che ieri pomeriggio ha sventato una rapina nel supermercato «Sisa» di Gallipoli, in via Alfieri, sarà assunto come magazziniere nello stesso esercizio commerciale. Lo ha annunciato il titolare del supermercato, Mauro Gaetani.

Il giovane di origini africane, munito di regolare permesso di soggiorno, è solito sostare all’esterno del supermercato per chiedere l’elemosina ma ieri, dopo avere assistito alla rapina non ha esitato a bloccare il responsabile che, sotto la minaccia di una pistola, poi rivelatasi giocattolo, aveva appena costretto una cassiera a consegnargli l’incasso di 500 euro.

Ne è seguita una violenta colluttazione tra il ragazzo nigeriano e il rapinatore che è stato bloccato fino all’arrivo della polizia. L’uomo, un 54enne del luogo, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale «Sacro Cuore di Gesù» di Gallipoli da dove è stato dimesso dopo diverse ore con una prognosi di 30 giorni e trasferito quindi nel carcere di Lecce.

