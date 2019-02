Migranti, Papa Francesco a Sacrofano con la spilletta "Apriamo i porti"

Durante l’incontro a Sacrofano con le realtà di accoglienza «Liberi dalla paura», Papa Francesco si è fatto ritrarre con la spilletta che riporta lo slogan «Apriamo i porti». Come raccontato da Avvenire e documentato dalle foto, è successo quando don Nandino Capovilla, parroco a Marghera (Venezia), si è avvicinato al papa Francesco che ha preso la spilla in mano e si è fatto fotografare. Le immagini sono state rilanciate dal parroco sul suo profilo facebook.

«Saliamo sui tetti! Coraggiosamente Papa Francesco non perde occasione, taglia corto con le esortazioni scontate. Si concede una foto che rilancia quell'Apriamo i porti, che sta unendo cittadini dal nord al sud del Paese e che per i cristiani è obbligo evangelico per essere liberi dalla paura», scrive don Capovilla su facebook postando il selfie con il papa e ricordando le parole pronunciate a Sacrofano dal pontefice: «La paura è l’origine di ogni schiavitù e di ogni dittatura. Sulla paura del popolo cresce la violenza dei dittatori».

