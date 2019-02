Maltempo e incendi, treni nel caos fra Calabria e Sicilia: ritardi fino a 13 ore. Situazione adesso in miglioramento

Circolazione ferroviaria in tilt questa notte e questa mattina tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore.

Adesso, sta progressivamente tornando regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Paola, fortemente rallentata dalle 19.00 di ieri sera, a causa dell'incendio che si è sviluppato fra Sapri e Policastro e del forte vento che ha trascinato alberi e provocato guasti sulla linea elettrica, in più tratti di linea, causando temporanee interruzioni del traffico ferroviario.

Lo rende noto Trenitalia, la quale ricorda che il traffico ferroviario è stata interrotto prima fra Sapri e Maratea per la presenza di un albero sulla linea elettrica dovuta al forte vento, poi fra Longobardi e San Lucido e fra Cetraro e Fuscaldo per guasti alla linea elettrica, sempre causati dal vento. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale del biglietto per i viaggiatori a bordo dei treni a lunga percorrenza (InterCity e Frecce).

I treni regionali sono stati sostituiti con 15 bus mentre 25 bus sono stati impiegati per trasportare i passeggeri dei treni a lunga percorrenza. Per le attività di assistenza e di ripristino della circolazione ferroviaria sono operativi da ieri circa 600 fra tecnici di RFI e addetti all’assistenza di Trenitalia.

L’assistenza ai passeggeri di Trenitalia è stata potenziata nelle stazioni di Roma Termini, Napoli Centrale, Sapri e Villa San Giovanni e i clienti sono stati informati con annunci a bordo e con oltre 5.000 fra email e sms. I treni a lunga percorrenza interessati dai ritardi sono stati oggetto di ripetute distribuzioni di kit lungo la corsa con fornitura di generi di prima necessità: complessivamente sono stati distribuiti ai viaggiatori oltre 4.000 kit.

Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 è sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla Catania-Siracusa, per la presenza di rami sui binari. Un treno diretto a Roma Termini ha un ritardo di oltre 4 ore. Sulla linea Catania-Siracusa è ripresa alle 9 la circolazione. Un treno ha registrato 90 minuti di ritardo, mentre un regionale è stato cancellato e sostituito con autobus.

«Tutti i viaggiatori rimasti bloccati nei treni che, a causa del maltempo, hanno subito pesanti ritardi, devono essere risarciti». Lo afferma il Codacons, intervenendo sul caos ferroviario che ha colpito nelle ultime ore il paese. «E' inaccettabile che nel 2019 i treni si fermino per maltempo accumulando fino a 13 ore di ritardo, e ci chiediamo quale manutenzione venga eseguita sulla rete ferroviaria, specie quella convenzionale che, a differenza dell’Alta Velocità, è risultata particolarmente colpita dai disservizi - afferma il presidente Carlo Rienzi - Trenitalia deve disporre, oltre al rimborso del biglietto, indennizzi per tutti i passeggeri coinvolti nei disagi, anche in considerazione del fatto che le condizioni meteo erano ampiamente previste e non si determina in tale circostanza la causa di forza maggiore». Se l’azienda non provvederà a riconoscere i diritti dei viaggiatori e disporre risarcimenti per gli utenti, il Codacons annuncia che scatterà una class action contro Trenitalia per conto dei cittadini rimasti bloccati nei treni.

