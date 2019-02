Operazione antiriciclaggio: 15 indagati tra Veneto, Sicilia e Calabria

Sei obblighi di dimora, 15 persone indagate, 16 perquisizioni e 7 auto di lusso sequestrate: è questo l’esito di un operazione antiriciclaggio svolta dai carabinieri di Chioggia e dalla guardia di Finanza di Venezia nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Reggio Calabria e Caltanissetta.

Gli indagati avrebbero ricevuto caparre per acquisti di auto di lusso, senza mai consegnarle. L’indagine è stata avviata dopo una serie di denunce da parte di persone che, attratte dai prezzi convenienti pubblicizzati on line per vetture di pregio da un autosalone di Chioggia, hanno sottoscritto un contratto di acquisto versando acconti di denaro, senza poi avere la quattroruote sognata. L’autosalone, infatti, dopo soli 3 mesi di attività, a settembre 2018, ha frettolosamente chiuso i battenti, liberando i locali utilizzati da arredi ed auto, mentre i responsabili della società hanno fatto perdere le proprie tracce.

Dopo le denunce ai carabinieri di Chioggia, i finanzieri hanno scoperto che i conti correnti della società e dell’amministratore erano stati subito "svuotati" e i proventi della truffa trasferiti su altri conti bancari in Croazia, Germania e Inghilterra, intestati a prestanome. In alcuni casi è emerso che il provento della truffa è rientrato nella disponibilità dei responsabili, mentre in altri è stato usato per l’acquisto di auto di lusso. Sette di queste (Maserati, BMW X5, Mercedes, Audi, Land Rover) sono state poste sotto sequestro insieme a 600 mila euro.

