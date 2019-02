Influenza, in Italia 106 morti e più di 5mila casi gravi: gli uomini i più colpiti

Dall’inizio dell’epidemia di influenza stagionale nel nostro Paese si contano 106 morti e 5.828 casi gravi. Lo rende noto il bollettino Flunews dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nel dettaglio, sono stati segnalati 582 casi gravi di influenza confermata in soggetti con diagnosi di Sari (Severe Acute Respiratory Infection-gravi infezioni respiratorie acute) e/o Ards (Acute respiratory distress syndrome-sindromi da distress respiratorio acuto) ricoverati in terapia intensiva, 106 dei quali sono deceduti.

I casi sono stati segnalati, fin ora, da 19 Regioni e Province autonome. Il 63% dei casi gravi è di sesso maschile e l’età mediana è pari a 61 anni (range: 0-91 anni); il 76% dei casi si è verificato in soggetti di età pari o superiore a 50 anni. Tra i deceduti l’età mediana è pari a 68 anni e il 88% dei decessi si è verificato in soggetti d’età pari o superiore a 50 anni.

Nell’82% dei casi gravi e nell’89% dei deceduti era presente almeno una condizione di rischio preesistente (diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, obesità, ecc.) e l’83% dei casi risulta non vaccinato. Sette casi gravi si sono verificati in donne in stato di gravidanza. In 396 casi (70%) è stato isolato il virus A/H1N1pdm09, in 59 (11%) il virus A(H3N2) e in 106 (19%) il virus A/non sottotipizzato.

In un solo caso è stato isolato il virus di tipo B. Tutti i casi sono stati ricoverati in una Unità di Terapia Intensiva e/o subintensiva, 34 hanno necessitato del supporto Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana) e 438 sono stati intubati.

