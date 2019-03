Sanremo, a 84 anni litiga con la moglie e la colpisce con una mazza: arrestato

Un anziano di 84 anni, Davide Beccalli, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio della moglie di 82 anni. È successo a Sanremo. L’uomo, durante una lite con la consorte, avrebbe afferrato una mazzetta da muratore e l’avrebbe più volte colpita alla testa. La donna ora è ricoverata in prognosi riservata.

Tutto è avvenuto ieri sera, nell’appartamento abitato dalla coppia. La polizia, grazie a alcune testimonianze, ha potuto appurare che marito e moglie non si sopportavano più e ieri sera l'ennesima lite è degenerata in aggressione La donna si sarebbe salvata perché è riuscita a scappare per strada: alcuni vicini che l’hanno sentita urlare e l'hanno vista piena di sangue hanno poi allertato le forze dell’ordine.

Stamani gli uomini della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Dopo un lungo interrogatorio, Beccalli è stato portato in carcere a Imperia e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

