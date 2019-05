Agguato a Napoli, la piccola Noemi sta meglio: avviata la riabilitazione

«Il quadro clinico della piccola Noemi è stabile e in miglioramento. La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno». Così si legge nel bollettino medico emesso dall’ospedale pediatrico Santobono, nel quale dal 3 maggio scorso è ricoverata Noemi, la bambina di 4 anni ferita gravemente da una pallottola vagante nella sparatoria in piazza Nazionale. «Già da ieri l’equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La prognosi permane riservata», si legge ancora nel bollettino.

