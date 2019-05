Ferita nell'agguato di Napoli, la piccola Noemi è fuori pericolo

La piccola Noemi, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Noemi «è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno.

I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni».

La piccola Noemi da qualche giorno, avevano detto i sanitari, «è sveglia, cosciente e presenta una buona motilità di tutti e quattro gli arti. La bambina respira spontaneamente ma necessita ancora di un supporto di ossigeno ad alti flussi».

Per Noemi è stata gravemente ferita in un agguato di stampo camorristico, era stata organizzata anche una raccolta fondi organizzarta da una associazione che si occupa di violenza sulle donne e sui bambini.

