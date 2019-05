Rissa a Cadice, arrestati 4 italiani studenti Erasmus: grave un giovane spagnolo

Un giovane è in gravi condizioni in prognosi riservata a seguito di una brutale aggressione durante una rissa a Cadice, episodio per cui quattro italiani sono stati arrestati. Lo hanno riferito i media locali, sottolineando che i quattro sarebbero giovani universitari partecipanti al programma Erasmus.

I fatti, secondo i media, sono avvenuti nelle ore dell'alba di sabato, quando in un locale è scoppiata una rissa per cause sconosciute tra un gruppo di persone del posto e gli italiani. La violenta lite è proseguita all'esterno, dove uno spagnolo è caduto a terra a causa di un pugno al volto ed è a quel punto stato colpito da un violento calcio in testa.

I media diffondono un video che mostrerebbe la rissa. La polizia sta indagando.

