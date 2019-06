Andrea Camilleri ricoverato in rianimazione, colpito da un infarto: è in condizioni gravissime

Andrea Camilleri si trova ricoverato, presso il Santo Spirito di Roma, in seguito a un arresto cardiaco. Dalle prime informazioni, sembra che lo scrittore sia stato rianimato non appena giunto in ospedale.

L’inventore del Commissario Montalbano, autore bestseller, 93 anni, si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. «Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio 'cunto', passare tra il pubblico con la coppola in mano» ha detto più volte

Camilleri.

Camilleri: «Mi preoccupa il mondo, torniamo all'età della pietra»

Lo scrittore Andrea Camilleri è stato ricoverato al Santo Spirito alle 9,15 di oggi. Lo scrittore, a quanto si apprende, è arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. E’ stato assistito dall’èquipe dell’emergenza al Pronto Soccorso e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale. La ASL Roma 1 rilascerà un bollettino medico alle 17.

