Maturità per mezzo milione di studenti: Sciascia e Dalla Chiesa fra le tracce del tema di italiano

Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia, Corrado Stajano, Tommaso Montanari, Steven Sloman e Philip Fernbach, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Gino Bartali: sono le scelte per le sette tracce proposte oggi ai candidati per la prima prova dell’esame di maturità. Eccole nel dettaglio.

Per la tipologia A, cioè l’analisi del testo, agli studenti è stato chiesto di commentare una poesia di Ungaretti «Il porto sepolto» del 1916, in cui viene evocato l’orrore della guerra, e di riflettere «sul percorso interiore del poeta» facendo un confronto, dice il Miur, «con altri testi di Ungaretti e di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento». Sempre per l’analisi del testo, è stato proposto «Il giorno della civetta», il romanzo dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia, dove il protagonista, «il capitano Bellodi, indaga sull'omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della mafia» e deve scontrarsi con «omertà e tentativi di depistaggio». Gli studenti dovevano sintetizzare il contenuto del brano e in particolare individuare e fare esempi di come la mafia viene descritta nel racconto «nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso».

Il primo dei due temi di attualità è il testo tratto dal discorso del Prefetto Luigi Viana in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa in cui il generale viene definito martire dello Stato, «il cui sacrificio - si legge nella traccia - è valso a dare un fulgido esempio di fedeltà certa e incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche. Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del generale Dalla Chiesa ma i valori richiamati nel discorso di commemorazione rimangono di straordinaria attualità».

Tra sport e storia, infine, è il secondo tema di attualità, tratto da un articolo di Cristiano Gatti pubblicato da Il Giornale» che parla del «talento sportivo» e della «stoffa umana» del grande ciclista italiano Gino Bartali, della sua vittoria al Tour de France del 1948, e del salvataggio di numerosi ebrei. «C'è che dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente il numero conta poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla a meritare il grato riconoscimento e la sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra».

Per la tipologia B, cioè la produzione di un testo argomentativo, la prima proposta ha riguardato il testo del filosofo Tomaso Montanari 'Istruzioni per l’uso del futurò, un pamphlet che invita alla rivoluzione contro chi saccheggia le biblioteche o deturpa il paesaggio, ma anche contro chi non educa all’amore per la bellezza. «Ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro» scrive Montanari che conclude citando lo stiroc dell’arte Salvatore Settis: «La bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza». Ai ragazzi è stato chiesto, tra l’altro, di esprimere se sono d’accordo o meno con «le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro».

Seconda proposta della tipologia B è il testo «L'illusione della conoscenza» dello scienziato cognitivo e professore di Marketing alla Leeds School of Business della University of Colorado, Philip Fernbach e di Steven Sloman, professore di Scienze cognitive, linguistiche e psicologiche alla Brown University e direttore della rivista scientifica Cognition. Nel testo si fa riferimento e si chiede agli studenti di commentare un tragico episodio accaduto nel 1954 «nel corso di esperimenti sugli effetti di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico» e di riflettere sul fatto che «la mente umana è, allo stesso tempo. geniale e patetica, brillante e stolta».

L'introduzione alla raccolta di saggi «La cultura italiana del Novecento» del giornalista e scrittore Corrado Stajano è l’ultima delle tre proposte di tipologia B, in cui l’autore commenta le affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo che hanno analizzato i profondi mutamenti economici, sociali e umani avvenuti in quei cento anni. In particolare ai candidati è stato chiesto di commentare una frase sul passaggio «in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica».

"Cari ragazzi, è arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi 'La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità' (Lucio Anneo Seneca)". Lo scrive su twitter il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti agli studenti che oggi fanno l'esame di maturità.

Al via la prima prova, italiano scritto, del nuovo esame di maturità. Ieri il Miur ha voluto rassicurare alunni e famiglie sulla "fuga" di commissari paventata da alcuni organi di stampa. "Come ogni anno possono esserci rinunce motivate. Ma i commissari e i presidenti mancanti saranno sostituiti. Nessun allarme. Nessuna situazione 'patologica' o preoccupante", ha fatto sapere il ministero dell'Istruzione, e anzi la percentuale di sostituzioni dei presidenti di commissione quest'anno è pari al 5,5% del totale, contro il 6% dello scorso anno.

Tutti pronti, quindi, i 520 mila circa maturandi, molto preoccupati dalle novità che dovranno affrontare con la riforma dell'esame. La gran parte, il 96,3%, si è vista comunque ammettere alle prove d'esame.

"Le tracce permetteranno a tutti di esprimersi al meglio", ha rassicurato Bussetti, aggiungendo che "solo due persone hanno le tracce delle prove dell'esame di maturità: una è il ministro e l'altra non posso dirla. Al momento sono nascoste in un posto sicuro, io so dove sono".

Il ministro ha aggiunto che verrà estratta la lettera dell'alfabeto per sapere da chi si partirà per gli esami orali e ha reso noto che entro il 2023 saranno 100 mila le assunzioni di insegnanti per tutte le scuole di ogni ordine e grado e che concorsi saranno indetti ogni due anni.

Oggi dunque si parte con la prima prova scritta, Italiano, con inizio alle ore 8.30. La seconda prova è in calendario domani 20 giugno, sempre dalle ore 8.30.

Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame.

La prova di italiano servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Le tre tipologie di prova (invece delle quattro attuali) saranno: tipologia A (due tracce) - analisi del testo, tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Per l'analisi del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori saranno due, anziché uno come accadeva fino ad ora. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall'Unità d'Italia a oggi.

L'analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l'interpretazione seguita da una riflessione dello studente. La tipologia C, il 'vero e proprio' tema, proporrà problematiche vicine all'orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.

