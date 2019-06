Migranti, la Sea Watch è davanti al porto di Lampedusa, sbarco in serata. Salvini: "Atto ostile"

La Sea Watch forza i divieti ed entra in acque italiane arrivando davanti al porto di Lampedusa. Sul molo sono schierati i carabinieri. E’ affiancata da una motovedetta della Guardia costiera. «Basta, siamo entrati. Ora fateli scendere». Così si legge sul profilo Twitter della Sea Watch 3, entrata nelle acque territoriali italiane, forzando il blocco. Dovrebbe attraccare a Lampedusa dopo le 20.30, appena sarà partito il traghetto diretto a Porto Empedocle, la nave Sea Watch che, forzando il blocco della Finanza è ormai davanti all’isola. L’unico approdo possibile, viste le dimensioni dell’imbarcazione, è il molo commerciale. Non è escluso, però, che i 42 migranti a bordo vengano prima trasferiti sulle motovedette della Capitaneria e portati a terra.

La motovedetta della Finanza partita da Lampedusa ha intimato l’alt alla Sea Watch a circa 12 miglia dalla costa. L’imbarcazione dell’Ong non si è fermata e ha continuando a navigare.

Nel messaggio si ricorda la vicenda dei 42 migranti a bordo: «La colpa: essere stati soccorsi da una Ong. La punizione: friggere sul ponte di una nave per settimane. Rifiutati e abbandonati dall’Europa. Intanto sono più di 200 le persone sbarcate nei giorni scorsi a Lampedusa».

L'ONG Migranti, il capitano di Sea Watch: "Entro a Lampedusa". Salvini: "Chi sbaglia paga"

«Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo». Così la comandante della Sea Watch, Carola Rackete. In 14 giorni, lamenta la ong, «nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra comandante non ha scelta».

Intanto, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha dato «istruzioni all’Ambasciatore d’Italia all’Aja di fare, immediatamente, un passo formale presso il governo olandese» sul caso della Sea Watch. Lo riferisce la Farnesina in una nota.

Ieri la Corte europea dei diritti dell’uomo ha detto no alla richiesta di sbarco, ma questo non è servito a fermare l'Ong che aveva anche lanciato una raccolta fondi per poter pagare la multa in caso di sbarco.

Immediata la reazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «L'immigrazione non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità. Chi sbaglia, paga. Il comandante sappia che l’autorizzazione allo sbarco non c'è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra».

«Il governo olandese non può far finta di nulla: una nave battente bandiera dei Paesi Bassi ha ignorato i divieti e gli altolà e sta facendo rotta a Lampedusa. E’ una provocazione e un atto ostile: avevo già scritto al mio omologo olandese, e ora sono soddisfatto che l’Ambasciatore d’Italia all’Aja stia facendo un passo formale presso il governo dei Paesi Bassi. L’Italia merita rispetto: ci aspettiamo che l’Olanda si faccia carico degli immigrati a bordo». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Sea Watch, giunta a Lampedusa.

Sulla Sea Watch «c'è un’evidente flagranza di reato. Cosa aspetta qualcuno ad emettere un ordine di arresto?». Ha aggiunto Salvini.

La Prefettura di Agrigento, in attesa di direttive da parte del Viminale, sta monitorando l'evolversi dei fatti legati alla Sea Watch3. «Attendo direttive da Roma», ha confermato il prefetto di Agrigento, Dario Caputo. Proprio il prefetto potrebbe elevare le multe, che vanno da un minimo di 10 mila ad un massimo di 50 mila euro, previste dal Decreto di Sicurezza. Il decreto prevede sanzioni amministrative per il comandante, per l’armatore e per il proprietario dell’imbarcazione.

«Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3 impedendoci di attraccare al porto sicuro di Lampedusa. Hanno controllato la nave ed i passaporti dell’equipaggio e ora attendono istruzioni dai loro superiori. Io spero veramente che facciano scendere presto i migranti soccorsi». Così il capitano della nave, Carola Rackete, in un video postato dalla ong.

