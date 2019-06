Sea Watch, indagato il capitano Carola Rackete: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Il capitano della Sea Watch 3, Carola Rackete, è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra, secondo quanto previsto dal codice della navigazione.

L’iscrizione nel registro degli indagati, da parte della Procura di Agrigento, è stata fatta dopo l'acquisizione dell’annotazione della guardia di finanza. «Noi siamo entrati in acque italiane perché si tratta del paese più vicino, abbiamo avuto contatti anche con altri Paesi, ma non abbiamo ricevuto risposte», ha detto la Rackete in collegamento con la sala della stampa estera.

«Ci sono un equipaggio fuorilegge e un comandante fuorilegge che vanno fermati, arrestati e espulsi. C'è una nave che continua a non rispettare regole, leggi e buon senso. Quindi mi aspetto multe, sequestri, arresti, blocchi, allontanamenti e mi aspetto anche che l’Unione Europea dia cenno di esistenza in vita», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

«Ma visto che mi fido fino ad un certo punto - ha aggiunto - mi dicano come, dove e quando andranno queste 40 persone». Secondo Salvini «se la Ue fa quel che deve fare l’Olanda fa quel che deve fare. Non do suggerimenti alla magistratura italiana ma se io o chiunque altro non rispondessimo a un alt dei carabinieri loro ci fermano, ci arrestano e ci sequestrano il mezzo».

«Se tutti fanno il loro dovere, il caso si chiude entro qualche ora e gli italiani tornano a occuparsi di altro e non di un’associazione privata, straniera e fuorilegge che se ne frega delle regole e tratta esseri umani come merce di scambio», conclude il ministro dell'Interno.

E mentre il caso sembra ancora lontano da una soluzione, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell’Interno, lanciando un appello per i minorenni presenti sulla nave Sea Watch.

«Signori presidenti e signor ministro, la Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dal nostro stato ratificata, ci impone - scrive - di accogliere i minorenni, specialmente se in stato di pericolo o necessità».

«Mi appello alle vostre coscienze, ma soprattutto al rispetto di quanto da noi ratificato affinché i minorenni presenti sulla nave Sea Watch siano sbarcati, rendendomi disponibile alla loro accoglienza con accordi già intrapresi con il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. In attesa di un positivo e celere riscontro, porgo - conclude - i miei più cordiali e distinti saluti».

