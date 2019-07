Italmobiliare, è morto il presidente onorario Giampiero Pesenti

E’ scomparso nella notte a Bergamo Giampiero Pesenti, presidente onorario di Italmobiliare. Ingegnere e industriale, Pesenti è stato presidente di Italcementi prima della cessione alla tedesca Heidelberg nel 2015 da parte della famiglia.

Nato a Milano il 5 maggio del 1931 Giampiero Pesenti si era laureato in ingegneria meccanica al Politecnico della sua città, per ricevere anni dopo una laurea honoris causa in ingegneria gestionale all’Università di Bergamo.

Alla famiglia le condoglianze della Gazzetta del Sud

© Riproduzione riservata