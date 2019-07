Taormina, un camion danneggia l'arco di Porta Messina

Dopo i danneggiamenti a più riprese verificatisi all'Arco dei Cappuccini, stavolta un nuovo analogo episodio ha interessato nelle scorse ore pure l'Arco di Porta Messina. Si tratta di una delle due porte di ingresso al Corso Umberto di Taormina e, dunque, uno dei punti di ingresso al "salotto" della città.

L'Arco, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, è stato, con molta probabilità, fatto oggetto di un danno riconducibile a qualche mezzo pesante che transitava in zona. Da quelle parti è stato collocato nei mesi scorsi, come si sa, un dissuasore del traffico, uno dei due monoliti che servono a garantire la necessaria sicurezza in Corso Umberto (l'altro si trova a Porta Catania) ma è stato poi necessario lasciare comunque aperto un varco a pochi metri di distanza, all'altezza cioè della Via Costantino Patricio e così i mezzi si trovano nuovamente a passare da lì ed è presumibile che qualcuno nel fare manovra abbia prodotto il danno. Non si esclude nemmeno che possa essere stata qualche auto, visto che da lì transitano non poche autovetture.

© Riproduzione riservata