Brianza, a 10 anni dipendente dalla cocaina. Il primario: "Nessun esame lo attesta"

I genitori, non riuscendo più a controllarne le reazioni sempre più violente, alla fine hanno chiesto aiuto ai medici. E una volta arrivata in pronto soccorso in un ospedale della Brianza la realtà sarebbe divenuta tragica, con la conferma che la bambina di appena 10 anni era consumatrice abituale di droga.

La storia sarebbe emersa dopo il ricovero al pronto soccorso in cui la piccola era arrivata accompagnata da papà e mamma per una grave crisi nervosa. Secondo quanto potuto accertare dagli assistenti sociali che hanno avvicinato la famiglia, italiana e senza mai aver avuto problemi con droga, la bambina non avrebbe mai subito traumi.

Eppure qualcosa che non andava nella bambina c'era, tanto che all’ennesima crisi i genitori hanno chiesto aiuto. La piccola avrebbe cominciato fumando spinelli per poi passare all’uso sporadico di cocaina che ha lasciato traccia. Sarebbe stata la stessa bambina spiegare ai medici che l’uso di sostanze lo aveva iniziato per colmare la solitudine imposta dalle assenze dei genitori spesso via per lavoro.

«Non esiste un esame che conclamatamente attesti che abbia assunto cocaina», ha però dichiarato all’ANSA Antonio Amatulli, capo del dipartimento di Psichiatria dell’ospedale di Vimercate (Monza). Intanto, il procuratore capo dei minorenni di Milano Ciro Cascone, a conoscenza del caso, ha dichiarato che «si tratta di una bambina con un disagio nel cui dettaglio non entro, seguita a dovere anche dalla famiglia».

Poi ha aggiunto «nel nostro fascicolo, aperto già in precedenza per un altro ricovero, non vi è traccia di cocaina in nessun referto». A quanto riferito, nei suoi esami del sangue, sarebbe emersa la presenza di benzodiazepine, sostanze contenuta negli psicofarmaci. Dato confermato dalla Procura dei Minori.

«Ci sono delle situazioni ematiche che non danno risultati univoci - ha spiegato Amatulli -. È importante sapere che un caso particolarmente delicato per l’età. Non assumeva con regolarità stupefacenti. Poteva esserci incappata, ma non è questa la cosa principale».

