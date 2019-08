Precipita dal balcone, morto Giovanni Finazzo: fu prefetto e questore

E’ stato trovato il corpo senza vita dell’ex questore e prefetto Giovanni Finazzo, 77 anni. Il ritrovamento è avvenuto stamattina nei pressi dell’abitazione palermitana dell’uomo che, secondo i primi riscontri, sarebbe precipitato dal balcone.

Sull'episodio indaga la Squadra Mobile di Palermo che al momento si limita ad escludere l’ipotesi di un omicidio. Finazzo fu questore a Trapani, Catania, Milano e Roma. Poi divenne prefetto a Trapani, incarico ricoperto dal 2003 al 2007, succedendo a Fulvio Sodano. Poi fu prefetto a Catania prima di essere indicato come «Commissario delegato per l’emergenza immigrazione in Lampedusa». Dal 2010, dopo il pensionamento, era stato nominato tra i membri del Consiglio superiore della Banca d’Italia oltre e reggente della sede palermitana.

