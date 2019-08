Fondi Lega, la Cassazione chiede la conferma delle condanne per Belsito e Bossi

Confermare la condanna a 3 anni e 9 mesi all’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, e a un anno e 10 mesi per Umberto Bossi nel processo sulla maxi-truffa ai danno dello Stato sui 49 milioni di rimborsi alla Lega.

Lo ha chiesto il sostituto procuratore generale della Cassazione Marco Dall’Olio. La conferma della sentenza della Corte d’Appello di Genova del 26 novembre 2018 comporta anche la conferma della confisca dei 49 milioni.

In accoglimento del ricorso del pg di Genova Zucca, il sostituto pg di Cassazione ha anche chiesto un nuovo processo per gli ex revisori Stefano Aldovisi, Diego Sanavio e Antonio Turci. E l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per Belsito.

