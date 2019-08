Bimbo inglese precipita dalla finestra di un agriturismo in Toscana: è gravissimo

Si è allontanato dalla camera dei genitori, ha raggiunto la stanza della sorellina. Poi è salito su un lettino vuoto, accanto alla finestra aperta e da lì è precipitato.

E’ gravissimo, dopo un volo di oltre sei metri, un bambino di due anni e mezzo in vacanza con la sua famiglia, inglese, in un agriturismo sulle colline intorno a Firenze.

L'incidente è avvenuto stamani, intorno alle 7.15. Il fatto è avvenuto in una struttura in via colle di Montalbino, nel comune di Montespertoli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre i genitori si trovavano all’interno della loro stanza, il bambino ha raggiunto la stanza della sorellina di 5 anni. Dopo essere salito sul lettino vuoto vicino alla finestra aperta, si è sporto e, dopo aver sfondato la zanzariera, è caduto di sotto , a 6,30 metri di dislivello. Sono intervenuti 118 ed elisoccorso che hanno trasportato il bimbo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

