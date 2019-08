Controesodo, possibili disagi per lo sciopero dei casellanti

In vista dello sciopero nazionale indetto oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle ore 02.00 di lunedì 26 agosto, Autostrade per l’Italia ricorda di aver attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani in una domenica di contro-esodo: potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia.

Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico è stata rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero. Gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero.

Nelle stazioni interessate dallo sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l'andamento dei flussi al fine di limitare i disagi. Informazioni a chi viaggia. Il servizio di infoviabilità sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni. In particolare, sarà messo a disposizione di Viabilità Italia la situazione aggiornata del traffico presso i principali caselli per l’intera durata dello sciopero.

Intanto stamane una coda di di 2 km si è formata tra Terre di Canossa - Campegine e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia in seguito ad un incidente. Sulla A9 Lainate-Svizzera invece al Km 41.63, direzione Svizzera, ci sono code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per l’attraversamento della dogana Svizzera.

