Sparatoria davanti alla Questura di Trieste: morti due poliziotti

Sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all’interno di una Volante, all’esterno della Questura. L’uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito.

Non sono ancora chiari nè la dinamica nè il movente che hanno portato l’uomo a sparare contri i due poliziotti. La zona attorno alla Questura è stata isolata con un cordone di sicurezza.

I due agenti colpiti durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste sono morti. Avevano riportato ferite gravissime.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini erano stati condotti in questura per degli accertamenti: uno dei due, dopo aver chiesto di andare in bagno, avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito a impossessarsi della sua pistola, con la quale ha esploso dei colpi. L’uomo che ha sparato è stato arrestato, l’altro ha provato a fuggire ma è stato bloccato.

I due fratelli che hanno sparato contro alcuni agenti della Questura di Trieste e ne hanno uccisi due sono stati fermati. E’ quanto si apprende dalla Questura.

I due fratelli autori della sparatoria erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo «un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter avvenuta nelle prime ore del mattino». «Per motivi in fase di accertamento -si legge in una nota della Questura di Trieste- uno dei due ha distolto l'attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati».

Uno dei due aggressori, portati in Questura dopo un servizio sul furto di uno scooter, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti dopo essere stato accompagnato in bagno. L’uomo così riesce a sottrarre la pistola dalla fondina del poliziotto ed a sparare. Due agenti muoiono. Subito immobilizzato uno dei due fermati, l’altro ha tentato la fuga nei sotterranei della questura ed è stato in seguito bloccato dai poliziotti. Questa una prima ricostruzione di quanto avvenuto, secondo fonti investigative.

Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino.

I due aggressori, di nazionalità dominicana, si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, affetto da disagio psichico, e Carlysle Stephan Meran, di 32. E’ quanto si apprende da fonti della questura di Trieste. A sparare sarebbe stato il più giovane.

