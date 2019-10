Agenti uccisi a Trieste, omaggio della polizia all'Altare della Patria: 5 vittime dall'inizio dell'anno

Decine di auto della polizia a sirene spiegate davanti l'Altare della Patria hanno reso omaggio ieri sera a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi durante una sparatoria nella Questura di Trieste. Le volanti si sono ritrovate davanti al Milite Ignoto, con i poliziotti all'esterno delle auto per ricordare i colleghi. Numerosi i romani e turisti che si sono fermati per immortalare il momento.

Con i due poliziotti uccisi nella Questura di Trieste sono cinque le vittime tra le forze dell’ordine dall’inizio del 2019. Dal Foggiano al Bergamasco passando per il tragico accoltellamento di un carabiniere a Roma, questi i quattro episodi che hanno scosso l’opinione pubblica:

- Il 13 aprile scorso un carabiniere di 47 anni, Vincenzo De Gennaro, è stato ucciso sulla piazza principale di Cagnano Varano, un paesino del Foggiano, durante un controllo. Un uomo, la cui vettura era stata fermata a un posto di blocco, ha improvvisamente estratto una pistola e ha sparato verso la pattuglia, uccidendo un militare e ferendone un altro in modo non grave. Poi l’uomo, un pregiudicato di 67 anni, ha tentato la fuga ma i commilitoni lo hanno subito bloccato e lo hanno portato in caserma per interrogarlo. Il maresciallo dell’Arma ucciso era vicecomandante della stazione del paese garganico: è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale.

- Il 16 giugno 2019 è morto travolto da un’auto l’appuntato scelto Emanuele Anzini, un carabiniere 41enne di origine abruzzese ma che lavorava da venti anni in provincia di Bergamo. Durante il turno di notte di pattugliamento delle strade bergamasche Anzini è stato travolto e ucciso a un posto di controllo a Terno d’Isola da un automobilista risultato positivo all’alcoltest e arrestato.

- Il 27 luglio a Roma l’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega, accoltellato a morte dal giovane americano Elder Finnegan Lee nel quartiere residenziale di Prati.

- Ieri, invece, la tragedia ha toccato Trieste. I poliziotti uccisi nel corso della sparatoria avvenuta nel pomeriggio all’interno della Questura sono Pierluigi Rotta, agente scelto, 34 anni, originario di Napoli e Matteo De Menego, agente 31enne originario di Velletri (Roma). Un uomo fermato per il furto di uno scooter è riuscito a disarmare un poliziotto e a far fuoco prima di essere a sua volta ferito e arrestato.

Rotta è stato raggiunto da due colpi di pistola al lato sinistro del petto e all’addome mentre Demenego è stato colpito 3 volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. Alejandro Augusto Stephan Meran, che si trovava all’interno dell’edificio per un’indagine per furto, è riuscito a sottrarre la pistola in dotazione a Rotta e a fare fuoco. Uditi gli spari Demenego è uscito venendo a sua volta colpito. Il giovane dominicano è stato raggiunto ieri sera in ospedale dal magistrato di turno e il procuratore, dopo che il primo in questura aveva sentito il fratello del pluriomicida. L’indagato, comunica la questura, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

