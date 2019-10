Paura a Milano, autobus con 30 bambini finisce fuori strada a Besate: sette feriti

Un autobus con una trentina di bambini a bordo è uscito di strada a Besate, in provincia di Milano, sulla statale ss527. Il bus stava effettuando un servizio di linea.

Dei bimbi coinvolti, sette sono stati ricoverato in codice verde in ospedali della zona. A bordo vi erano anche alcuni adulti che si sono allontanati in autonomia. I bambini sono tutti in buone condizioni, però i soccorritori hanno comunque dichiarato «la maxiemergenza» proprio per l’alto numero dei coinvolti, e non dunque per la gravità dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del bus di linea della ditta Stav sarebbe uscito distrada per evitare un’auto che aveva leggermente invaso la carreggiata provenendo dal senso opposto. Spostandosi sulla destra, è finito con le ruote in una cunetta laterale della strada.

La maggior parte delle persone a bordo ha rifiutato le cure mediche. Sette passeggeri, tra cui 3 bambini, sono stati accompagnati in codice verde per le contusioni rimediate nell’urto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

