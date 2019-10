Corruzione e sentenze pilotate a Salerno, arrestato l'autore Rai Casimiro Lieto

C'è anche il manager televisivo Casimiro Lieto tra gli arrestati nell’operazione della Guardia di finanza di sulle sentenze pilotate nella Commissione tributaria di Salerno. Lieto - autore del programma di Rai2 'La domenica Ventura' e in passato autore di 'La prova del cuoco' e 'La vita in diretta' - è accusato di concorso in corruzione.

Lieto deve rispondere di uno dei 13 capi di imputazione contestati agli arrestati questa mattina, in concorso con Antonio Mauriello, ex giudice tributario e attualmente membro del Consiglio nazionale della giustizia tributaria a Roma, e Fernando Spanò, presidente della IV sezione del Consiglio tributario regionale di Salerno.

I tre, scrive il gip Pietro Indinnimeo nell’ordinanza, «si accordavano per la corresponsione di un’utilità, consistente nell’individuazione e messa a disposizione, a favore di Fernando Spanò...di un posto di lavoro a beneficio di Franco Spanò, figlio del predetto Ferdinando, al fine di pilotare l’iter procedimentale e condizionare favorevolmente l’esito di un procedimento tributario di 229.086 euro afferente...Casimiro Lieto, definito in secondo grado, con esisto favorevole al contribuente nel corso dell’udienza del 27 giugno 2017, con sentenza nr 6641/17 depositata in data 14 luglio 2017».

La Rai intanto ha avviato l’iter per la risoluzione del contratto di collaborazione di Lieto. Lo si apprende da fonti aziendali.

