Ancora una barca in pericolo nel Mediterraneo, in acque Sar maltesi. A bordo - riferisce Alarm Phone - una cinquantina di persone, tra cui 10 donne e 5 bambini. «Sono in mare da 17 ore - spiega l’organizzazione - e chiedono aiuto.

Il nostro ultimo contatto è stato alle 17, quando ci hanno detto stiamo imbarcando acqua. E’ già buio e non sappiamo ancora se Malta stia organizzando un soccorso. Non lasciateli annegare».

