Milano, bimbo di 6 anni cade nella tromba delle scale a scuola: è grave

Un bambino di 6 anni è in pericolo di vita dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola a Milano, la «Pirelli» in via Goffredo da Bussero. L’incidente è avvenuto alle 9.45. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel vuoto.

Il bambino è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso: secondo i medici presenta gravi lesioni al capo e agli organi interni. Il piccolo, alunno della prima C della scuola «Pirelli» intorno alle 9:45 è andato in bagno, poco dopo si è avvicinato al parapetto delle scale, e poi - per cause ancora da accertare - è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 11 metri, impattando sul pavimento del seminterrato.

Il bambino è stato soccorso da sanitari del 118, chiamati immediatamente dal personale della scuola. Contemporaneamente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Greco, il nucleo operativo, del Radiomobile e della pattuglia mobile di zona della Compagnia Porta Monforte.

Sul posto sono quindi giunti anche tecnici dell’Ats di Milano e del dipartimento sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Da quanto si apprende non c'era nell’istituto un impianto di videosorveglianza che potesse riprendere il momento della caduta.

