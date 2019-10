Due croceristi morti in 24 ore a Cagliari: fra le vittime un bambino

Due croceristi sono morti nel giro di 24 ore nel mare davanti a Cagliari, entrambi per cause naturali. Un bambino tedesco di 12 anni è deceduto ieri sulal Msc Divina. Il piccolo, assieme alla famiglia, era in viaggio da Palermo a Cagliari.

Il corpo del ragazzino, dopo che la nave ha raggiunto il porto dello capoluogo sardo, è stato trasferito all’obitorio del policlinico di Monserrato. Stamane, invece, è morta una turista francese di 50 anni che ha avuto un infarto mentre a bordo di una nave della Costa Crociere proveniente dalle Baleari. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto di Cagliari.

Il personale della Sanità marittima ha richiesto accertamenti diagnostici sulla salma del bambino tedesco. Gli accertamenti serviranno a chiarire nel dettaglio di cosa è morto il ragazzino. Non si può escludere che nelle prossime ore i familiari decidano di presentare una denuncia contro ignoti.

