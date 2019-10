Azzannato da due cani da difesa, muore a 74 anni in provincia di Pordenone

Un uomo di 74 anni è morto a Brugnera (Pordenone) dopo essere stato azzannato da due cani da difesa, due pitbull, di proprietà di una parente. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano è entrato nel recinto degli animali vicino alla sua abitazione, per dar loro da mangiare. Aggredita anche la moglie che lo aveva raggiunto dopo aver udito le sua grida strazianti. La donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni ma non è in percolo di vita.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. I due cani sono stati poi abbattuti dal figlio della coppia con un colpo di fucile.

«Li conosceva da anni e non era mai successo niente: non possiamo darci una spiegazione per quanto accaduto». Lo ha affermato un parente dell’uomo che è stato aggredito e ucciso, questo pomeriggio a Brugnera (Pordenone), da due cani da difesa.

«Nessuno potrà mai sapere cosa sia realmente accaduto in quei frangenti - ha aggiunto l’uomo - non credo si tratti di una leggerezza o che gli animali si siano sentiti minacciati: lo vedevano sempre e non avevano mai dato alcun segnale di insofferenza. La verità sarà impossibile da accertare: quando i cani lo hanno aggredito c'era solo lui. Solo dopo è arrivata la moglie che ha provato a sottrarlo alla morsa dei due animali.

Secondo quanto ci hanno riferito - ha concluso l’uomo -, decisivo è stato l’intervento del figlio della coppia, che è corso a prendere un’arma ed è riuscito a uccidere il cane che sembrava inarrestabile. Solo in quel momento è stato possibile portare soccorso alle vittime dell’aggressione».

