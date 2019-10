L'omicidio di Luca Sacchi a Roma, due fermi: compravendita di droga finita nel sangue

Ci sono due fermati per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso due sere fa a Roma. Per gli investigatori dovrebbe trattarsi dell'uomo che ha sparato e dell'altro che era con lui. I due sono accusati di concorso in omicidio. Dalle prime informazioni sembrerebbe che non si sia trattato di una normale rapina, ma che dietro ci possa essere dell'altro.

Si tratta di due giovani di 21 anni, entrambi romani, interrogati questa mattina. Sono stati bloccati nella notte e adesso si trovano a Regina Coeli. Accertamenti sono in corso per capire l'esatto movente della rapina che viene giudicata dagli inquirenti "anomala": forse c'è dietro una questione legata al mondo della droga.

Secondo una prima ricostruzione Luca Sacchi e la ragazza volevano acquistare droga ma poi le cose sono degenerate fino al tragico epilogo. Dai primi accertamenti i due sospettati, notando che nello zainetto della donna c'erano parecchi soldi, si sono offerti di procurare lo stupefacente per poi ritornare armati di pistola e rapinare la ragazza. Alla reazione di Luca hanno poi sparato in testa al giovane.

Il giovane aveva rincorso e affrontato due rapinatori che, poco prima, avevano colpito alla nuca la fidanzata e le aveva strappato lo zainetto con dentro pochi euro. Un gesto che ha pagato con la vita. Nonostante un delicatissimo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto in nottata, Sacchi è morto all'ospedale San Giovanni di Roma. I genitori, che sono stati accanto a lui per tutto il giorno, hanno dato il consenso per la donazione degli organi.

Secondo quanto ricostruito finora, Luca e la fidanzata erano nei pressi di un pub quando intorno alle 23.30 in via Teodoro Mommsen si sono avvicinati alle spalle due uomini che hanno colpito Anastasia alla testa e le hanno strappato lo zaino. A quel punto Luca, un personal trainer amante delle arti marziali, li ha rincorsi e li ha affrontati. È stata questione di pochi attimi e uno dei due ha estratto la pistola, probabilmente un revolver, premendo il grilletto.

Il colpo ha centrato il 24enne alla testa e scheggiato anche una vetrata del pub. Subito sono scattati i soccorsi. Il 118 ha trasportato entrambi i ragazzi all'ospedale San Giovanni. "Ero a terra e hanno sparato a Luca davanti ai miei occhi" avrebbe detto Anastasia sotto shock a un amico di famiglia che ha avuto modo di parlare con lei qualche istante.

© Riproduzione riservata