Ritirato dal mercato un lotto di acqua Nestlé Vera: pericolo batteri

Una possibile contaminazione batterica è alla base del richiamo dell'acqua Nestlè Vera Naturae. L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute e riguarda un lotto di bottigliette piccole da 50 centilitri

Il numero di lotto è quello con numero 9303842201 e. L'acqua in questione è imbottigliata per conto di Sanpellegrino spa nello stabilimento di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Nelle avvertenze della comunicazione ministeriale si fa riferimento a una presunta presenza di Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori. Sul sito del ministero ci sono anche le foto per poter riconoscere il lotto in questione ritirato dal mercato.

