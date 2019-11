Catanzaro nella morsa del maltempo, domani chiuse scuole e impianti sportivi

L'ondata di maltempo che sta attanagliando la Calabria non ha risparmiato nessuna provincia: anche a Catanzaro infatti nubifragi e allagamenti stanno mettendo a dura prova diversi comuni.

Con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco Sergio Abramo ha comunicato la chiusura di tutte le scuole e tutti gli impianti sportivi della città per la giornata di domani.

«A seguito dell'allerta meteo di livello rossa diffusa dalla Protezione civile regionale dalla mezzanotte e per l'intera giornata di oggi - dice il primo cittadino - in Prefettura si è fatto il punto della situazione che nella città di Catanzaro resta sotto controllo. In considerazione dell'ultimo aggiornamento del bollettino meteo che segnala allerta arancione per domani lunedì 25 novembre, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi della città. Abbiamo predisposto tutte le misure necessarie per monitorare l'evolversi dell'ondata di maltempo e scongiurare eventuali rischi per la sicurezza pubblica».

Maltempo anche nel Catanzarese: treno bloccato a Marcellinara, frana a Maida

La situazione resta complicata anche nelle altre zone della provincia: il centro della città di Lamezia Terme, dove oggi si vota per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali, è allagato. Allerta nel Vibonese e nel Crotonese: molte le richieste di intervento alle sale operative dei vigili del fuoco e in tutti i Comandi è stato disposto l’incremento del dispositivo di soccorso con il richiamo in servizio del personale di turno libero per fronteggiare le richieste di soccorso.

